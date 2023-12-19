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    Игрок «Спартака» может вернуться в миланский «Интер»

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    Миланский «Интер» может приобрести полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    По информации InterZone, в «Интере» уверены, что нигерийский футболист сможет усилить линию обороны.

    «Отличный вариант по соотношению цены и качества», — отмечает источник, говоря о возможном переходе Виктора в «Интер».

    Мозес уже выступал за «Интер» в 2020 году на правах аренды. В то время он принадлежал лондонскому «Челси».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мозеса в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей и забил один гол.

    Контракт Мозеса со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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