ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»?
    Все новости спорта

    На матче «Ливерпуль» — «МЮ» установлен рекорд посещаемости

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
    В 17-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» дома не обыграл «Манчестер Юнайтед» — 0:0.

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах

    Как сообщает BBC, матч посетило 57 158 тысяч болельщиков. Это самый высокий показатель посещаемости домашних матчей «Ливерпуля» на «Энфилде» с 1963 года, когда мерсисайдцы провели игру Кубка Англии с «Бернли».

    Кроме того, встреча с «красными дьяволами» стала для «Ливерпуля» третьей по посещаемости за всю историю в рамках чемпионата Англии.

    «Ливерпуль» после 17 матчей находится на 2-м месте в таблице, набрав 38 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» (28) идет на 7-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • «Манчестер Сити» сметет японцев
  • «Урава Ред» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Динамовцы одержат победу в столичном дерби
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урава Ред — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры