На матче «Ливерпуль» — «МЮ» установлен рекорд посещаемости

В 17-м туре чемпионата Англиидома не обыграл— 0:0.

Как сообщает BBC, матч посетило 57 158 тысяч болельщиков. Это самый высокий показатель посещаемости домашних матчей «Ливерпуля» на «Энфилде» с 1963 года, когда мерсисайдцы провели игру Кубка Англии с «Бернли».

Кроме того, встреча с «красными дьяволами» стала для «Ливерпуля» третьей по посещаемости за всю историю в рамках чемпионата Англии.

«Ливерпуль» после 17 матчей находится на 2-м месте в таблице, набрав 38 очков.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» (28) идет на 7-й позиции.