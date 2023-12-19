Бундеслига. «Байер» и «Бавария» сохранили статус-кво

«Байер» на дает «Баварии» не единой возможности приблизиться к себе. «Боруссия» Д вновь теряет очки в чемпионате и еще дальше отдаляется от лидеров Бундеслиги.

Изменения в турнирной таблице

По итогам 15 тура чемпионата Германии на 3 место в турнирной таблице поднялся «Лейпциг», который обошел «Штутгарт», «швабы» в свою очередь оказались на 4-й строчке.

В еврокубковую зону вернулся «Фрайбург», поднявшись с 8-го на 6-е место. Команде удалось обогнать в таблице «Хоффенхайм» и «Айнтрахт», которые расположились на 7-м и 8-м местах соответственно.

Календарь и таблица Бундеслиги

Улучшил положение «Вольфсбург», когторый поднялся на две строчки и теперь занимает 9-е место. Ниже опустились «Аугсбург» (10 место) и «Боруссия М» (11 место).

Игра «Байера»

Два тура подряд «Байер» не мог выиграть у своих соперников, теряя очки. Была гостевая ничья со «Штутгартом» (1:1), голами «фармацевты» обменялись и в домашнем поединке против «Боруссии» из Дортмунда (1:1).

«Байер» очки потерял, но сохранил первое место, важно было выиграть в 15-м туре. «Фармацевты» с крупным счетом переиграли «Айнтрахт» (3:0).

В составе победителей голами отметились Виктор Бонифасе, Джереми Фримпонг и Флориан Вирц. Таким образом «Байер» набрал 39 очков.

Амбиции «Баварии»

«Бавария» стремится вернуть лидерство в немецком чемпионате. Осечка в позапрошлом туре притормозила мюнхенскую команду, «немецкая машина» с крупным счетом проиграла на выезде «Айнтрахту» (1:5).

«Бавария» — «Штутгарт» globallookpress.com

В рамках минувшего игрового дня «Бавария» нанесла крупное поражение «Штутгарту» (3:0). Дублем отметился Гарри Кейн, еще один мяч на свой счет записал Ким Мин Джэ. В итоге «Бавария» аккумулировала 35 пунктов, плюс у команды есть игра в запасе, так что коллектив из Мюнхена может вплотную подобраться к «Байеру».

Непредсказуемость «Боруссии» Д

В четверку лучших команд также входят «Лейпциг», у которого 32 набранных очка и «Штутгарт» с активом в 31 балл. А вот дортмундская «Боруссия» сильно отстает от топ-4

Бундеслиги. «Шмели» завоевали всего 26 пунктов.

Дортмундцы не могут выиграть в третьем матче подряд. В рамках минувшего игрового дня «Боруссия» обменялась голами с «Аугсбургом» (1:1).

Тур № 16

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут 19 и 20 декабря.

Лидер Бундеслиги «Байер» своей матч против «Бохума» проведет в среду, 20 декабря. В этот же день, «Бавария» в гостях сразится с «Вольфсбургом».

Все прогнозы на Бундеслигу

Затем чемпионате Германии наступит предновогодняя пауза, а возобновится турнир 12 января 2024 года.