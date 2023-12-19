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    Бундеслига. «Байер» и «Бавария» сохранили статус-кво

    Итоги 15-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Байер» — «Айнтрахт»
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    «Байер» — «Айнтрахт»
    «Байер» на дает «Баварии» не единой возможности приблизиться к себе. «Боруссия» Д вновь теряет очки в чемпионате и еще дальше отдаляется от лидеров Бундеслиги.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам 15 тура чемпионата Германии на 3 место в турнирной таблице поднялся «Лейпциг», который обошел «Штутгарт», «швабы» в свою очередь оказались на 4-й строчке.

    В еврокубковую зону вернулся «Фрайбург», поднявшись с 8-го на 6-е место. Команде удалось обогнать в таблице «Хоффенхайм» и «Айнтрахт», которые расположились на 7-м и 8-м местах соответственно.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Улучшил положение «Вольфсбург», когторый поднялся на две строчки и теперь занимает 9-е место. Ниже опустились «Аугсбург» (10 место) и «Боруссия М» (11 место).

    Игра «Байера»

    Два тура подряд «Байер» не мог выиграть у своих соперников, теряя очки. Была гостевая ничья со «Штутгартом» (1:1), голами «фармацевты» обменялись и в домашнем поединке против «Боруссии» из Дортмунда (1:1).

    «Байер» очки потерял, но сохранил первое место, важно было выиграть в 15-м туре. «Фармацевты» с крупным счетом переиграли «Айнтрахт» (3:0).

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    • В составе победителей голами отметились Виктор Бонифасе, Джереми Фримпонг и Флориан Вирц. Таким образом «Байер» набрал 39 очков.

    Амбиции «Баварии»

    «Бавария» стремится вернуть лидерство в немецком чемпионате. Осечка в позапрошлом туре притормозила мюнхенскую команду, «немецкая машина» с крупным счетом проиграла на выезде «Айнтрахту» (1:5).

    «Бавария» — «Штутгарт»
    globallookpress.com

    В рамках минувшего игрового дня «Бавария» нанесла крупное поражение «Штутгарту» (3:0). Дублем отметился Гарри Кейн, еще один мяч на свой счет записал Ким Мин Джэ. В итоге «Бавария» аккумулировала 35 пунктов, плюс у команды есть игра в запасе, так что коллектив из Мюнхена может вплотную подобраться к «Байеру».

    Непредсказуемость «Боруссии» Д

    В четверку лучших команд также входят «Лейпциг», у которого 32 набранных очка и «Штутгарт» с активом в 31 балл. А вот дортмундская «Боруссия» сильно отстает от топ-4
    Бундеслиги. «Шмели» завоевали всего 26 пунктов.

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    • Дортмундцы не могут выиграть в третьем матче подряд. В рамках минувшего игрового дня «Боруссия» обменялась голами с «Аугсбургом» (1:1).

    Тур № 16

    Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут 19 и 20 декабря.

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    Лидер Бундеслиги «Байер» своей матч против «Бохума» проведет в среду, 20 декабря. В этот же день, «Бавария» в гостях сразится с «Вольфсбургом».

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    Затем чемпионате Германии наступит предновогодняя пауза, а возобновится турнир 12 января 2024 года.

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