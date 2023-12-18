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    Луис Суарес: Мы с Месси говорили Неймару, что переход в «ПСЖ» — ошибка

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    Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что Неймар совершил серьезную ошибку, когда решил уйти из каталонского клуба в «Пари Сен-Жермен».

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Мы с Месси и Неймаром были очень хорошими друзьями и знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем "Барселону" великой.

    И если у одного из нас не получалась игра, то двое других делали разницу. У нас было впечатляющие взаимопонимание.

    Мы говорили ему, что переход в "ПСЖ" — это ошибка. Если он хотел быть лучшим, ему нужно было оставаться с Месси. Но он принял другое решение. К сожалению, оно оставило зияющую дыру в команде», — приводит слова уругвайца Clank.

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