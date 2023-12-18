Луис Суарес: Мы с Месси говорили Неймару, что переход в «ПСЖ» — ошибка

Бывший нападающий «Барселоны»считает, чтосовершил серьезную ошибку, когда решил уйти из каталонского клуба в

«Мы с Месси и Неймаром были очень хорошими друзьями и знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем "Барселону" великой.

И если у одного из нас не получалась игра, то двое других делали разницу. У нас было впечатляющие взаимопонимание.

Мы говорили ему, что переход в "ПСЖ" — это ошибка. Если он хотел быть лучшим, ему нужно было оставаться с Месси. Но он принял другое решение. К сожалению, оно оставило зияющую дыру в команде», — приводит слова уругвайца Clank.

Напомним, ранее Луис Суарес подтвердил, что может перейти в «Интер Майами».