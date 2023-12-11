Луис Суарес ответил, что его переход в «Интер Майами» возможен

Уругвайский форвард «Гремио», признанный самым ценным игроком чемпионата Бразилии 2023 года, рассказал, что его переход в «Интер Майами» к другу Лионелю Месси вполне вероятен.

«Я поговорю со своим адвокатом, чтобы узнать, какие возможности у меня есть. Я не хотел ничего решать, пока чемпионат Бразилии не закончится. Но мой переход в "Интер Майами" возможен. Там выступает лучший игрок в мире, и он мой отличный друг, с которым я обсуждал свое будущее. Но мне пока нужно отдохнуть, а затем принять решение», — приводит Goal слова Суареса.

Контракт 36-летнего уругвайца с «Гремио» заканчивается в конце сезона. С Месси он играл несколько лет в «Барселоне», где стал четырехкратным чемпионом Примеры.