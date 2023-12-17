«Арсенал» — «Брайтон»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

Габриэль Жезус Фото: globallookpress.com
Первый тайм не принес забитых голов.
«Арсенал» смог открыть счет только на 53-й минуте. Отличился бразилец Габриэль Жезус.
До двух голов преимущество «канониров» довел Кай Хаверц, замкнувший передачу Эдди Нкетиа.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0
Голы: 1:0 Габриэл Жезус (53'), 2:0 Кай Хаверц (87') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко (Якуб Кивёр, 90'), Мартин Эдегор, Деклан Райс, Кай Хаверц (Эмиль Смит Роув, 89'), Букайо Сака (Рейсс Нелсон, 89'), Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 81'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 82') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Адам Лаллана (Факундо Буонанотте, 60'), Льюис Данк, Йоэл Велтман (Джек Хиншелвуд, 27'), Каору Митома, Билли Гилмор, Паскаль Гросс, Джеймс Милнер (Игор де Пауло, 60'), Эван Фергюсон (Жоао Педро, 60'), Саймон Адингра (Дэнни Уэлбек, 79'), Jan Paul van Hecke Предупреждения: Бен Уайт (38'), Mikel Arteta (43'), Каору Митома (43'), Билли Гилмор (77'), Паскаль Гросс (90')
В следующем туре «Арсенал» будет играть на выезде с «Ливерпулем».
«Брайтон» отправится в гости к «Кристал Пэласу».