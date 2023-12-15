В 23:00 15.12.2023 Монако и Лион начнут матч в Лиге 1.

Монако — Лион

Последний матч между собой: Лион — Монако 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Монако»).

Трансляция

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