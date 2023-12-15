«Монако» — «Лион». Матч пройдет в рамках 16-го тура французской Лиги 1 15 декабря, начало — 23:00 (мск) «Монако» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монако»

После 15-ти туров монегаски располагаются на третьей строчке в Лиге 1 с 30 очками. Впереди них только «ПСЖ» и «Ницца». В последнем туре команда Ади Хюттера одержала непростую победу над «Ренном» со счетом 2:1.

Игра прошла с небольшим преимуществом бретонцев но удача больше сопутствовала «Монако», которому удалось забить оба гола во втором тайме, тогда как соперник не использовал свои многочисленные шансы.

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В составе монегасков отличились Вандерсон и Юссуф Фофана, совершивший отличный сольный проход. «Ренн» смог ответить лишь голом в конце с пенальти, когда «Монако» играл уже в меньшинстве из-за удаления автора первого гола Вандерсона.

Календарь и таблица Лиги 1

В игре против «Лиона» из-за перебора желтых карточек не будет Александр Головина, который, как и Вандерсон, очень важен с точки зрения развития атакующих действий. Бразилец дает ширину атакам «Монако» и один закрывает весь правый фланг, тогда как россиянин диктует темп и наносит очень много ударов по воротам соперника.

«Лион»

Уже два матча командой руководит бывший руководитель молодежного сектора «Лиона» 44-летний Пьер Саже и они оба оставили противоречивое впечатление. Сначала «ткачи» уступили в гостях «Лансу» (2:3) при очень добротном футболе, а затем разгромили «Тулузу» на своем поле (3:0), ничего особенного не показав.

В этом матче солировал капитан «Лиона» Александр Ляказетт, оформивший хет-трик. В первых двух голах он показал отличное голевое чутье, оказавшись самым расторопным во вратарской соперника.

В третьем случае он нанес дальний удар в конце встречи. «Тулуза» имела много опасных моментов, не забила пенальти в конце первого тайма, но так и не смогла поразить ворота, отлично отыгравшего Антони Лопеша.

Но даже этот успех не позволил «ткачам» покинуть последнее место в турнирной таблице. Сейчас «Лион» имеет после 15-ти матчей 10 очков и идет позади «Клермона», «Лорьяна» и «Тулузы».

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры считают явным фаворитом хозяев. На победу «Монако» дают коэффициент 1,65. На «Лион» — 5,0, на ничейный исход — 4,60.

Сейчас «Монако» уже не тот бесшабашный коллектив, который был на старте сезона. Ади Хюттеру удалось придать сбалансированность всем линиям, монегаски стало гораздо меньше пропускать, но и не так много забивать.

«Лион» тоже играет при новом главном тренере гораздо более организованно, он изменил схему и расположение некоторых футболистов. На наш взгляд, неплохим вариантом прогноза и ставки станет тотал меньше 3,5 за 1,77, так как котировки на этот исход немного завышены.

Любители рискнуть могут взять ставку, что «Лион» не проиграет за 2,35. Без двух ведущих футболистов «Монако» станет гораздо слабее.