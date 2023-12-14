Хау: «Ньюкасл» пытался выйти в плей-офф ЛЧ, сейчас мы опустошены

Главный тренер «Ньюкасла»прокомментировал поражение от(1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» занял последнее место в группе и завершил выступление в еврокубках.

«Было несколько действительно хороших моментов. Временами мы доминировали, но, вероятно, нам нужен был второй гол. Мы недостаточно хорошо защищались в тех эпизодах, когда нам забили два мяча.

Все было очень похоже на конец. Обе команды отчаянно стремились к победе. Мы хотели выиграть и пытались попасть в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому нам нужно было быть смелыми.

Получилась очень хорошая игра. Команда создала моменты, но мы абсолютно опустошены тем, что не смогли их реализовать», — приводит слова Хау пресс-служба УЕФА.