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    Хау: «Ньюкасл» пытался выйти в плей-офф ЛЧ, сейчас мы опустошены

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    «Ньюкасл» занял последнее место в группе и завершил выступление в еврокубках.

    «Было несколько действительно хороших моментов. Временами мы доминировали, но, вероятно, нам нужен был второй гол. Мы недостаточно хорошо защищались в тех эпизодах, когда нам забили два мяча.

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    • Все было очень похоже на конец. Обе команды отчаянно стремились к победе. Мы хотели выиграть и пытались попасть в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому нам нужно было быть смелыми.

    Получилась очень хорошая игра. Команда создала моменты, но мы абсолютно опустошены тем, что не смогли их реализовать», — приводит слова Хау пресс-служба УЕФА.

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