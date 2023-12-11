Возвращение «Энджбола». Сон и Ришарлисон растерзали истощенный «Ньюкасл»

«Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в домашнем матче 16‑го тура чемпионата Англии по футболу. У «шпор» дубль оформил Ришарлисон, еще по мячу забили Дестини Удоджи и Сон Хын‑Мин. В составе гостей отличился Жоэлинтон. «Тоттенхэм» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате и с 30 очками идет пятым, «Ньюкасл» (26) занимает седьмое место.

«Шпоры» возвращаются, а «Ньюкасл» выдыхается

Автор ВВС Фил Макналти поздравляет лондонский клуб с возвращением на победные рельсы и видит корень последних проблем «Ньюкасла» в невозможности ротировать состав.

«В последнее время "Шпоры" спотыкались после выдающегося старта под руководством Постекоглу, чему способствовала череда травм, особенно ключевых новичков Джеймса Мэддисона и Микки ван де Вена, но боевая ничья с "Манчестер Сити" продемонстрировала вновь обретенный дух, а в матче с "Ньюкаслом" вернулась и их качественная атакующая игра.

Ришарлисон по праву будет претендовать на большую часть признания за свои два гола, а болельщики "Шпор" продемонстрировали свою благодарность бразильскому нападающему, которым восхищаются за его упорство, несмотря на неоднозначную карьеру в клубе. Голы, забитые усилиями Ришарлисона, были заслуженной наградой.

Его уверенность поднимется двумя голами, но, как это часто бывает, Сон был в центре большинства хороших действий "Шпор", организовав первые два гола, в очередной раз устроив неприятный опыт для Кирана Триппьера после его кошмара в поражении от "Эвертона" со счетом 0:3 в четверг, а затем кореец забил четвёртый гол с пенальти.

Как и до сих пор в этом сезоне, болельщики "Шпор" наслаждались тотальным атакующим подходом под руководством Постекоглу, который мог бы принести больше голов, но этот результат и игра были призваны встряхнуть команду после трех домашних поражений подряд.

Фанаты "Шпор", похоже, более чем рады признать, что при таком подходе на дороге могут возникнуть трудности, но при этом тепло принимают позитивные намерения Постекоглу.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» twitter.com/premierleague

То, как "Шпоры" смогли перебегать капитулировавший "Ньюкасл", стало предупреждающим сигналом для Хау. Это ни на мгновение не означает, что игроки "Ньюкасла" не приложили никаких усилий, но они выглядели, как и в тот момент, когда "Эвертон" пронесся мимо них, как команда, работающая на последнем издыхании, играющая слишком много игр со слишком малым количеством игроков.

Хау едва мог сменить состав в последние недели, поскольку он пытается справиться с длинным списком травм, из-за которого ему приходится ставить одних и тех же 10 полевых игроков в пяти играх подряд, что затрудняет любую возможность ротации и обновления состава».

Кризисное дерби

Автор The Guardian Дэвид Хинтер отмечает проблемы обеих команд с травмами, но не оставляет без внимание полное преимущество «шпор» в атаке.

«"Тоттенхэм" забил первым. Очевидно. Это был момент, который запомнился Дестини Удоджи, его первый гол за клуб, и на 26-й минуте дело было сделано. В каждой из пяти предыдущих игр Премьер-лиги "Шпоры" забивали первыми, но проиграли четыре и раз сыграли вничью. Это была беспрецедентная серия провалов. Смогут ли они наконец извлечь выгоду с позиции силы?

Игроки Энджа Постекоглу дали тот ответ, который он хотел. Конечно, могли бы, приятель. По случаю, имеющему большое значение для выхода в квалификацию Лиги чемпионов, "Шпоры" просто разгромили "Ньюкасл", Сон Хын Мин стал звездой, да и Ришарлисон не слишком сильно отставал.

Сон забил гол, который он заслужил, реализовав пенальти после того, как его сбил голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка. Но именно результативные передачи капитана "Шпор" создали первые два гола, а второй гол забил Ришарлисон, что имело решающее значение. Сейчас на счету Сона 10 голов и 4 результативные передачи в Премьер-лиге в этом сезоне.

Ришарлисон услышал одни из самых громких аплодисментов дня, когда его заменили ближе к концу. Он забил удачный второй гол, и только самые жестокие сердца не могли улыбнуться, учитывая его травмы и проблемы с ментальным здоровьем в этом сезоне.

"Ньюкасл" был полон решимости оправиться от поражения от "Эвертона" в середине недели, но их неприятности на выезде продолжались, а гол Жоэлинтона в добавленное время стал лишь пустым утешением. За время своих выездов они набрали всего пять очков — Эдди Хау сказал, что это несправедливо — и такое ощущение, что его измученная травмами команда просто выдохлась. Следующим для них будет решающий матч Лиги чемпионов дома против "Милана" в среду.

В некоторых кругах это считалось "кризисным дерби", и счет по количеству недоступных из-за травм игроков был 10-8 в пользу "Ньюкасла". Для Хау было хорошей новостью, когда он смог выпустить Шона Лонгстаффа и Каллума Уилсона со скамейки запасных на поле. Тем не менее, в пятый раз за 15 дней он вышел на старт с теми же 10 полевыми игроками.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» twitter.com/premierleague

Постекоглу неоднократно заявлял, что он "непоколебим" в своей приверженности тому, как он хочет играть. Таким образом, не было даже сюрпризом, когда он выпустил ультраатакующий состав, предпочтя Ришарлисона Джовани Ло Чельсо, Папе Сарр тоже вернулся, а Деян Кулушевски снова перешел на роль центрального атакующего полузащитника. Постекоглу знает, что это сработает. Он продолжает так говорить. Большой тактической хитростью стал Ришарлисон на позиции девятого номера с Соном слева. Справедливости ради стоит сказать, что это сработало.

"Шпоры", как всегда, смело подняли крайних защитников, и можно было задаться вопросом, сможет ли "Ньюкасл" получить выгоду от быстрого контрпрессинга. Им это почти удалось на 10-й минуте: Жоэлинтон вывел Энтони Гордона на несколько ярдов свободного пространства на левом фланге. Когда Гордон прострелил низом на Александра Исака, Бен Дэвис потянулся, чтобы нанести слабый, но решительный удар в защитника. Это был максимум того, насколько "Ньюкасл" сумел навязать соревновательную борьбу».

Сон поиздевался над Триппьером

Автор The Telegraph Люк Эдвардс выделяет блестящую игру капитана «Тоттенхэма», который организовал два гола и сам поразил ворота с «точки».

«Когда "Тоттенхэм" играет так хорошо, за ним сложно угнаться. Это футбол, в который играют стремительно, превращаясь в размытые фигуры, мяч и игроки движутся с такой скоростью, что всегда чувствуешь, что отстаешь на долю секунды от происходящего.

Никогда не знаешь точно, кто только что сделал этот пас или выполнил этот финт. Ваш мозг все еще пытается просчитать этот отрывок игры, в то время как ваш глаз занят попытками уловить следующий. Это был "Энджбол" в лучшем виде.

Острые ощущения каждую минуту, костяшки пальцев побелели, выброс адреналина, но вы могли легко увидеть, что человеком, вдохновившим все это в матче против "Ньюкасла", был великолепный, неудержимый Сон Хын Мин.

Игрок сборной Южной Кореи был почти неостановим в своем движении вперед, постоянно демонстрируя скорость и мастерство, но он также был настойчивым, упрямым и решительным в защите. Это было все, что вы хотите видеть от игрока с капитанской повязкой, и даже немного больше.

Часто именно Сон помогал отбивать атаки "Ньюкасла" на краю штрафной "Шпор", сразу же выводя свою команду вперед и в атаку. Раньше "Тоттенхэм" называли командой Гарри Кейна, но эта версия наверняка принадлежит Сону. В этой части северного Лондона его любят не зря, и он стал той искрой, которая зажгла отличную игру команды. Он даже забил четвертый гол "Тоттенхэма" с пенальти, как это делал Кейн.

Спорт иногда жесток, и это чувствовалось, когда зрители наблюдали, как Сон мучает бедного Кирана Триппьера, правого защитника "Ньюкасла", организовав оба гола "Шпор" перед перерывом и в обоих случаях закрутив игрока сборной Англии в узел.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» twitter.com/premierleague

Триппьер остался беззащитным. Полузащита ему почти не помогала, но это было так же неудобно, насколько выглядел 33-летний футболист в футболке "Ньюкасла". Он выглядел как старый профессионал, бегущий с пустым баком. Его желтая карточка во втором тайме означает, что он пропустит домашний матч против "Фулхэма" в следующие выходные. Остается надеяться, что отдых пойдет ему на пользу.

Блистал не только Сон. Весь вечер "Тоттенхэм" атаковал со всех сторон с головокружительной скоростью. Они захватили, а затем разгромили "Ньюкасл". По всему полю была впечатляющая игра, не в последнюю очередь Ришарлисон, забивший два гола, искрометный Ив Биссума и наэлектризованный Деян Кулушевски».

Возвращение «Энджбола»

Автор Daily Mail Оливер Холт славит нового тренера «Тоттенхэма», придерживающегося своего агрессивного атакующего футбола , и отказывается сочувствовать «Ньюкаслу», потрепанному травмами.

«Таков английский футбол: когда появляется такой человек, как Эндж Постекоглу, и осмеливается поступить немного по-другому, находятся те, кто жаждет его падения. Они учуяли его кровь, когда вчера на север Лондона опустилась тьма, и команда Постекоглу столкнулась с перспективой проиграть в пятый раз за шесть матчей.

Если бы "Шпоры" проиграли "Ньюкаслу" и свободное падение продолжилось бы, пошли бы разговоры о кризисе, больше предположений о том, что атакующий стиль Постекоглу слишком наивен для Премьер-лиги и что его разоблачили. Английский футбол — космополитичная территория, но здесь борются с аутсайдерами, которые ломают стереотипы.

Но ликование по поводу лишения сана новичка длилось недолго. "Шпоры" не проиграли пятого матча из шести. Они победили, и победили в хорошем темпе. Они обыграли унылую и истощенную команду "Ньюкасла" с легкостью и со стилем, который говорил о том, что Энджболл вернулся и что на самом деле он никогда не уходил.

Это был чрезвычайно восстанавливающий дух вечер для всех, кто был связан со "Шпорами", которые остались на пятом месте благодаря этой убедительной победе. Ришарлисон забил дважды, но эта победа была вдохновлена неизменно блестящим Соном Хын Мином, который организовал два гола и сам забил еще один с пенальти.

Было вполне уместно, что Сон должен стать спасителем Постекоглу. Когда летом ушел Гарри Кейн, Сон стал лидером этой команды и ее выдающимся игроком. Когда он был нужен им больше всего, хотя он покинул предыдущую игру против "Вест Хэма" из-за травмы спины, Сон вышел на поле.

Итак, после беспроигрышного старта сезона с десятью играми и трех наград "Тренер месяца" для Постекоглу, а затем падения, вызванного апокалиптическим домашним поражением от "Челси", "Тоттенхэм" вернулся на правильный путь.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» twitter.com/premierleague

Счет 4:1 не был незаслуженным для "Шпор". В крайнем случаем, он польстил "Ньюкаслу", который готовится к решающему матчу Лиги чемпионов против "Милана" на "Сент-Джеймс Парк" в среду вечером, повторяя рассказ о том, что их игроки остались с пустыми баками и что их ресурсы исчерпаны до предела.

"Ньюкасл" выпустил те же десять полевых игроков в пятую игру за 15 дней, и если Эдди Хау заслуживает некоторого сочувствия из-за большого списка травмированных, но он также поймет, что это сочувствие обязательно будет ограничено тем фактом, что "Ньюкасл" сейчас самый богатый клуб в мире.

Команда, которую они выставили в северном Лондоне, стоила около четверти миллиарда фунтов. Только Энтони Гордон и Александр Исак составили ударную группу стоимостью около 100 миллионов фунтов стерлингов. В сложившихся обстоятельствах сажание на скамейку запасных двух вратарей выглядело как перформанс, лишавший многообещающего молодого игрока места там.

Календарь и таблица АПЛ

"Ньюкасл" больше не является аутсайдером. Они являются частью элиты с большими расходами, что требует изменения образа мышления, которого у них еще не случилось. Если вы живете в Лутон-Тауне, жалобы на травмы — вполне законная проблема. Если вы принадлежите Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии, то это не так».

Сможет ли Ромеро взяться за ум?

Автор The Athletiс Чарли Экклшер находит за что что покритиковать «Тоттенхэм», а точнее его центрального защитника, едва не оставившего команду в меньшинстве.

«Поскольку "Шпоры" все еще были заведены спустя 80 минут матча, Ромеро все еще не мог с собой поделать. Он легко мог увидеть красную карточку за неприятный подкат против Каллума Уилсона, что означало бы дисквалификацию на четыре игры за вторую красную подряд в сезоне.

Ромеро вернулся только в четверг после трехматчевой дисквалификации за удаление в матче с "Челси" в ноябре месяце, и для него было бы катастрофой выпасть из игры снова, особенно с учетом того, что его коллега по позиции центрального защитника Микки ван де Вен выбыл из игры до нового года из-за травмы подколенного сухожилия.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» twitter.com/premierleague

Аргентинец, казалось, стал спокойнее в начале сезона, но становится все труднее и труднее избавиться от ощущения, что он всегда балансирует на грани какой-нибудь дичи, который может полностью подвести его товарищей по команде».

Ришарлисон воспользовался шансом

Автор Sky Sports Ник Райт поздравляет бразильского нападающего с очень важными для него голами.

«Включение Ришарлисона в стартовый состав на матч с "Ньюкаслом" вызвало недоумение среди болельщиков "Шпор" после его промаха в матче с "Вест Хэмом" в четверг. Бразилец, казалось, исчерпал кредит доверия многих болельщиков.

Но забив два гола в воскресном матче, Ришарлисон изменил повествование. Он вызвал одну из самых громких оваций того дня, когда было объявлено его имя после замены во втором тайме.

Тот факт, что это были его первые голы за "Шпоры" забитые ногами в его 48-м матче, говорит о том, насколько трудной была его жизнь в северном Лондоне. Конечно, не случайно его возвращение к результативной форме после бесплодной серии из семи игр совпало со сменой позиции.

Эндж Постекоглу вернул девятому номеру сборной Бразилии роль центрального атакующего игрока. "Я думаю, что это его лучшая позиция — в центре", — сказал тренер "Шпор" после игры. "Дело не только в его голах, его общей скорости работы, его энергии и физической форме, которые нам очень понравились".

Травма до сих пор ограничивала Ришарлисона, и это объясняет, почему Постекоглу потребовалось так много времени, чтобы довериться ему в атаке, возможно, это самая важная позиция на поле для налаживания прессинга команды.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» twitter.com/premierleague

"Ричи тоже был важен для нас в начале года, но он был не в лучшей форме. Он был ограничен в движениях", — добавил Постекоглу. "Иногда нам приходилось использовать его на фланге, чтобы помочь ему войти в игровой ритм".

Получив возможность сыграть ближе к воротам, Ришарлисон ухватился за нее обеими руками. Для игрока, который рассказал о своих проблемах с ментальным здоровьем, это показалось важным моментом в его карьере в "Шпорах". Ничто так не восстанавливает уверенность, как голы. Теперь у него есть платформа, опираясь на которую можно двигаться дальше».