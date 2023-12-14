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    Эдедем о Юране: Мы любим коуча, на тренировках царит хорошая атмосфера, улыбки

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    Полузащитник «Пари НН» Эссьен Эдедем высоко оценил работу главного тренера команды Сергея Юрана в нынешнем сезоне.

    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»
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    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»

    «Перед тем как перейти в команду, я смотрел их игры на YouTube, меня впечатлил футбол, который они показывают. У нас сплочённый коллектив, обожаю своих одноклубников, каждый из нас уважает друг друга. Мы можем играть в хороший футбол. Уже как минимум это привлекает.

    Юран — хороший тренер, он может зарядить в раздевалке, сказать нужные слова. На тренировках царит хорошая атмосфера, улыбки, мы любим коуча», — приводит слова Эдедема «Матч ТВ».

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    • После 18-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

    Эдедем провел 6 матчей за нижегородцев в РПЛ и не отметился результативными действиями.

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