Эдедем о Юране: Мы любим коуча, на тренировках царит хорошая атмосфера, улыбки

Полузащитниквысоко оценил работу главного тренера командыв нынешнем сезоне.

«Перед тем как перейти в команду, я смотрел их игры на YouTube, меня впечатлил футбол, который они показывают. У нас сплочённый коллектив, обожаю своих одноклубников, каждый из нас уважает друг друга. Мы можем играть в хороший футбол. Уже как минимум это привлекает.

Юран — хороший тренер, он может зарядить в раздевалке, сказать нужные слова. На тренировках царит хорошая атмосфера, улыбки, мы любим коуча», — приводит слова Эдедема «Матч ТВ».

После 18-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

Эдедем провел 6 матчей за нижегородцев в РПЛ и не отметился результативными действиями.