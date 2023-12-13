ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноСамый ужасный клуб года: «Челси» доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги
    Все новости спорта

    Источник: Вагнер Лав не вернется в ЦСКА, а продолжит карьеру в Бразилии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Латинская Америка
    Легенда московского ЦСКА Вагнер Лав не станет возвращаться в РПЛ, а подпишет в ближайшее время контракт с «Атлетико Гоияниенсе», сообщает известный бразильский журналист Гуга в своей соцсети.

    Вагнер Лав
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вагнер Лав

    Сейчас Вагнер Лав активно ведет переговоры с «Атлетико Гоияниенсе» и стороны близятся к заключению контракта.

    Последним клубом Вагнера Лав был «Спорт Ресифи», выступающей бразильской Серии В и претендовавший на выход в Серию А. В минувшем сезоне 39-летний нападающий сыграл за команду 59 матчей, забил 23 гола, отдал 9 результативных передач.

    Недавно агент Вагнера Лав заявил, что мечтой игрока является завершение карьеры в ЦСКА. Нападающий выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, сыграл 169 матчей, забил 85 голов. С ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА (2004/05), три раза становился чемпионом России (2005, 2006, 2012/13).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдут ли «Ньюкасл» или «Милан» в плей-офф ЛЧ?
  • «Ньюкасл» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Парижане увезут три очка из Дортмунда
  • «Боруссия» Д — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли «Шахтер» добыть нужную победу?
  • «Порту» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Антверпен — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Виктория — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Юнион — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры