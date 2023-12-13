Источник: Вагнер Лав не вернется в ЦСКА, а продолжит карьеру в Бразилии

Легенда московского ЦСКАне станет возвращаться в РПЛ, а подпишет в ближайшее время контракт с «Атлетико Гоияниенсе», сообщает известный бразильский журналист Гуга в своей соцсети.

Сейчас Вагнер Лав активно ведет переговоры с «Атлетико Гоияниенсе» и стороны близятся к заключению контракта.

Последним клубом Вагнера Лав был «Спорт Ресифи», выступающей бразильской Серии В и претендовавший на выход в Серию А. В минувшем сезоне 39-летний нападающий сыграл за команду 59 матчей, забил 23 гола, отдал 9 результативных передач.

Недавно агент Вагнера Лав заявил, что мечтой игрока является завершение карьеры в ЦСКА. Нападающий выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, сыграл 169 матчей, забил 85 голов. С ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА (2004/05), три раза становился чемпионом России (2005, 2006, 2012/13).