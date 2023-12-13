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    Пиоли: «Милан» хочет обыграть «Ньюкасл»

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    Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 13 декабря.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «У нас одна цель и один шанс. Мы хотим выиграть матч, не думая ни о чём другом, а потом посмотрим, что получится. Мы, безусловно, осознаем важность матча и остаемся в Европе; это первый настоящий перекрёсток в сезоне.

    Мы все ожидаем действительно хорошего выступления против очень жёсткой команды. Они обыграли дома множество фантастических команд и уступили только дортмундской "Боруссии" и "Ливерпулю". Мы знаем, с какой командой и с какой атмосферой нам придётся иметь дело», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

    После пяти туров «Милан» идет на 4-м месте в группе F, набрав 5 очков. Столько же баллов в активе «Ньюкасла».

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