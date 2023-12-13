Пиоли: «Милан» хочет обыграть «Ньюкасл»

Наставник «Милана»высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 13 декабря.

«У нас одна цель и один шанс. Мы хотим выиграть матч, не думая ни о чём другом, а потом посмотрим, что получится. Мы, безусловно, осознаем важность матча и остаемся в Европе; это первый настоящий перекрёсток в сезоне.

Мы все ожидаем действительно хорошего выступления против очень жёсткой команды. Они обыграли дома множество фантастических команд и уступили только дортмундской "Боруссии" и "Ливерпулю". Мы знаем, с какой командой и с какой атмосферой нам придётся иметь дело», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

После пяти туров «Милан» идет на 4-м месте в группе F, набрав 5 очков. Столько же баллов в активе «Ньюкасла».