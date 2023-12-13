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    Форвард «Арсенала» Нкетиа: Было приятно впервые выйти в стартовом составе в ЛЧ

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    Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:1).

    «Было действительно приятно впервые выйти в стартовом составе в этом турнире. Очевидно, что каждый ребёнок мечтает играть и забивать в Лиге чемпионов. Мы разочарованы тем, что не набрали три очка, но было приятно выйти на поле и провести эти минуты. Гол — это всегда приятно.

    Эдди Нкетиа
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    Эдди Нкетиа

    Игроки академии в составе? Все они по-своему талантливы. У нас есть несколько действительно хороших игроков, которые заслуживают того, чтобы быть там за ту тяжелую работу, которую они проделали. Хорошо, что они здесь и имеют такой опыт, это дает им мотивацию

    Мы хотели приехать сюда и финишировать достойно, но это была тяжёлая игра, а у нас был хороший соперник. Мы с нетерпением ждём следующего раунда игр», — приводит слова Нкетиа официальный сайт УЕФА.

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