Кейн о переходе в «Баварию»: Я просто наслаждаюсь новым опытом

Нападающийрассказал о трудностях при переходе в мюнхенский клуб.

«Это было сложно. Это произошло впервые в моей карьере, поэтому я, вероятно, не осознавал, как все на самом деле будет выглядеть. Это касается не только новой команды, но и моей личной жизни, семьи. У меня четверо детей. К счастью, мы теперь нашли дом и будем переезжать в него после зимних каникул.

Единственная проблема заключается в том, что, если я перестану забивать, возможно, мне придется отправить их обратно! Самое сложное — нужно разбираться со всеми внешними вещами. От разрешения на работу до поиска дома и школы. Я стараюсь делать все, что могу, и меня окружают хорошие люди. В целом я просто наслаждаюсь новым опытом», — приводит Goal слова Кейна.

В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 8 голевых передач.

Напомним, что Кейн перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно этого года за 95 млн. евро.