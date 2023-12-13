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    Кейн о переходе в «Баварию»: Я просто наслаждаюсь новым опытом

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о трудностях при переходе в мюнхенский клуб.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Это было сложно. Это произошло впервые в моей карьере, поэтому я, вероятно, не осознавал, как все на самом деле будет выглядеть. Это касается не только новой команды, но и моей личной жизни, семьи. У меня четверо детей. К счастью, мы теперь нашли дом и будем переезжать в него после зимних каникул.

    Единственная проблема заключается в том, что, если я перестану забивать, возможно, мне придется отправить их обратно! Самое сложное — нужно разбираться со всеми внешними вещами. От разрешения на работу до поиска дома и школы. Я стараюсь делать все, что могу, и меня окружают хорошие люди. В целом я просто наслаждаюсь новым опытом», — приводит Goal слова Кейна.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 8 голевых передач.

    Напомним, что Кейн перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно этого года за 95 млн. евро.

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