Мантуан: Ренан хорошо стартовал, а затем потерял игровое время

Игроквысказался о возможном переходев бразильский

«Это сложная ситуация, ведь он хорошо стартовал, а затем потерял игровое время. Я считаю, что он примет это решение, так как он должен быть счастлив и развиваться в футболе. Также же он должен показывать того Роберта Ренана, которого все видели.

Это трудное решение, но, даст Бог, ты примешь правильное решение и продолжишь идти по этому пути», — приводит слова Мантуана Itatiaia.

В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках РПЛ. Также на счету футболиста три игры в Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.