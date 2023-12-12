ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томаш РосицкиЗабытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас?
  • 20:15
    • ПСВ — «Арсенал»: стартовые составы команд
  • 20:00
    • «Ланс» — «Севилья»: стартовые составы команд
  • 19:07
    • Кьеллини завершил карьеру: Самое волнующее приключение моей жизни
  • 18:45
    • Определены претенденты на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА
    Все новости спорта

    Мантуан: Ренан хорошо стартовал, а затем потерял игровое время

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Латинская Америка
    Игрок «Зенита» Густаво Мантуан высказался о возможном переходе Роберта Ренана в бразильский «Коринтианс».

    Густаво Мантуан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Густаво Мантуан

    «Это сложная ситуация, ведь он хорошо стартовал, а затем потерял игровое время. Я считаю, что он примет это решение, так как он должен быть счастлив и развиваться в футболе. Также же он должен показывать того Роберта Ренана, которого все видели.

    Это трудное решение, но, даст Бог, ты примешь правильное решение и продолжишь идти по этому пути», — приводит слова Мантуана Itatiaia.

    В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках РПЛ. Также на счету футболиста три игры в Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Соперники не будут думать об обороне
  • «Интер» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры