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    «Мальорка» победила «Севилью» с минимальным счетом

    «Мальорка» — «Севилья»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

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    В матче 16-го тура испанской Примеры «Мальорка» выиграла у «Севильи» со счетом 1:0.

    Кайл Ларин
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    Кайл Ларин

    Единственный гол в начале встречи забил канадский нападающий Кайл Ларин. Ему в том эпизоде ассистировал Саму Кошта.

    На 63-й минуте «Севилья» забила гол, но он был отменен после просмотра системы ВАР.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Севилья 1:0
    Гол: 1:0 Кайл Ларин (11') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео, Мартин Вальент (Джованни Алессандро Апуд, 69'), Антонио Райльо, Матия Настасич, Коста Хауме (Антонио Латорре, 69'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 81'), Омар Маскарель, Саму Кошта, Серхи Дардер (Мануэль Морланес, 81'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 64') Севилья: Марко Дмитрович, Адрия Хинер (Кике Салас, 87'), Серхио Рамос, Хуанлу, Доди Лукебакио (Аднан Янузай, 33'), Лукас Окампос, Иван Ракитич, Бубакари Сумаре, Джибриль Соу (Оливер Торрес, 84'), Неманья Гудель, Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Юссеф Эн-Несири (45 + 2'), Коста Хауме (68'), Бубакари Сумаре (75'), Абдон Пратс (90 + 3')

    «Мальорка» после этой победы вышла на 15-е место с 14 очками.

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    «Севилья» опустилась на 16-ю позицию с 13 очками.

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