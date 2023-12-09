«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:3 (0:3)

В матче 16-го тура испанской Ла Лигипотерпел разгромное поражение на своем поле от— 0:3.вышел в основном составе и провел на поле 78 минут.

Все голы были забиты в конце первого тайма.

На 38-й минуте отличился Микель Мерино. Почти сразу баски забили второй гол.

Он на счету опорника Мартина Субименди, а голевую передачу ему отдал Арсен Захарян.

Третий гол «Реал Сосьедада» забил Такефуса Кубо в добавленное к тайму время. Ему ассистировал Микель Мерино.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Реал Сосьедад 0:3 Голы: 0:1 Микель Мерино (38'), 0:2 Мартин Субименди (41'), 0:3 Такэфуса Кубо (45 + 4') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Хорхе Куэнка, Альфонсо Педраса, Этьен Капу, Даниэль Парехо (Рамон Терратс, 90'), Алекс Баэна, Хосе Моралес Луис (Александр Сёрлот, 74'), Херар Морено (Бен Бреретон, 90'), Adria Altimira (Илиас Акомах, 46') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни, Ариц Элустондо, Амари Траоре, Такэфуса Кубо, Арсен Захарян (Айэн Муньос, 78'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес, 31'), Игор Субельдия (Хон Пачеко, 59'), Садик Умар (Карлос Фернандес, 78') Предупреждения: Этьен Капу (22'), Альфонсо Педраса (49'), Мартин Субименди (60')

«Реал Сосьедад» идет пятым с 29 очками.

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«Вильярреал» (16) — 13-й.