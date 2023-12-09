ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес после своего голаМорозная победа без Абаскаля. «Спартак» разбил «Крылья» и завершил год на мажоной ноте
  • 22:37
    • «Реал Сосьедад» разгромил в гостях «Вильярреал»
  • 22:27
    • Лидер АПЛ «Арсенал» уступил в гостях «Астон Вилле»
  • 22:04
    • Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» одержать победу над «Миланом»
  • 21:42
    • Гол Кассьерры принес победу «Зениту» над «Пари НН»
  • 20:57
    • «Монако» одержал победу в гостях над «Ренном»
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» разгромил в гостях «Вильярреал»

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:3 (0:3)

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Вильярреал
    В матче 16-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Реал Сосьедад» — 0:3. Арсен Захарян вышел в основном составе и провел на поле 78 минут.

    Микель Мерино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Мерино

    Все голы были забиты в конце первого тайма.

    На 38-й минуте отличился Микель Мерино. Почти сразу баски забили второй гол.

    Он на счету опорника Мартина Субименди, а голевую передачу ему отдал Арсен Захарян.

    Третий гол «Реал Сосьедада» забил Такефуса Кубо в добавленное к тайму время. Ему ассистировал Микель Мерино.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Реал Сосьедад 0:3
    Голы: 0:1 Микель Мерино (38'), 0:2 Мартин Субименди (41'), 0:3 Такэфуса Кубо (45 + 4') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Хорхе Куэнка, Альфонсо Педраса, Этьен Капу, Даниэль Парехо (Рамон Терратс, 90'), Алекс Баэна, Хосе Моралес Луис (Александр Сёрлот, 74'), Херар Морено (Бен Бреретон, 90'), Adria Altimira (Илиас Акомах, 46') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни, Ариц Элустондо, Амари Траоре, Такэфуса Кубо, Арсен Захарян (Айэн Муньос, 78'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес, 31'), Игор Субельдия (Хон Пачеко, 59'), Садик Умар (Карлос Фернандес, 78') Предупреждения: Этьен Капу (22'), Альфонсо Педраса (49'), Мартин Субименди (60')

    «Реал Сосьедад» идет пятым с 29 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вильярреал» (16) — 13-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Удинезе» отобрать очки у «Интера»?
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Вашингтон» ждет четвертая подряд провальная игра
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры