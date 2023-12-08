«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счет матча 1:2 (1:0), обзор голов

Джеймс Уорд-Проуз Фото: globallookpress.com
Уже на 11-й минуте «шпоры» повели в счету. После подачи Педро Порро отличился Кристиан Ромеро.
«Вест Хэм» сравнял счет сразу после перерыва. Автором забитого гола стал Джаррод Боуэн.
А на 74-й минуте победу «молотобойцам» принес Джеймс Уорд-Проуз.
АПЛ. 15-й тур
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 1:2 (1:0, 0:2)
Голы: 11 Ромеро, 1:1 — 52 Боуэн, 1:2 — 74 Уорд-ПроузТоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг (Ришарлисон, 67), Ло Чельсо (Скипп, 67), Биссума (Хиль, 84), Кулусевски, Сон Хын Мин (Велис, 88), Джонсон (Сарр, 84)Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Альварес, Лукас Пакета, Кудус (Форнальс, 88), БоуэнПредупреждения: Эмерсон (57), Порро (59), Уорд-Проуз (80), Ромеро (89), Альварес (90)
«Тоттенхэм» сыграет в следующем туре с «Ньюкаслом» дома.
«Вест Хэм» отправится в гости к «Фулхэму».