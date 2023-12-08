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    «Вест Хэм» победил на выезде «Тоттенхэм» в матче АПЛ

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счет матча 1:2 (1:0), обзор голов

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    В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» был сильнее на выезде «Тоттенхэма» со счетом 2:1.

    Джеймс Уорд-Проуз
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    Джеймс Уорд-Проуз

    Уже на 11-й минуте «шпоры» повели в счету. После подачи Педро Порро отличился Кристиан Ромеро.

    «Вест Хэм» сравнял счет сразу после перерыва. Автором забитого гола стал Джаррод Боуэн.

    А на 74-й минуте победу «молотобойцам» принес Джеймс Уорд-Проуз.

    АПЛ. 15-й тур
    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 1:2 (1:0, 0:2)
    Голы: 11 Ромеро, 1:1 — 52 Боуэн, 1:2 — 74 Уорд-ПроузТоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг (Ришарлисон, 67), Ло Чельсо (Скипп, 67), Биссума (Хиль, 84), Кулусевски, Сон Хын Мин (Велис, 88), Джонсон (Сарр, 84)Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Альварес, Лукас Пакета, Кудус (Форнальс, 88), БоуэнПредупреждения: Эмерсон (57), Порро (59), Уорд-Проуз (80), Ромеро (89), Альварес (90)

    «Тоттенхэм» сыграет в следующем туре с «Ньюкаслом» дома.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» отправится в гости к «Фулхэму».

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