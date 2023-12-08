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    Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в самый холодный день сезона

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    Стало известно, в каких погодных условиях пройдет матч 18-го тура РПЛ «Локомотив»«Урал».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    По словам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, вечером температура опустится до -14 градусов.

    «Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14.

    Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, а вечером будет составлять примерно 83 процента. За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Локомотив" — "Урал"

    Наверное, в рекомендациях по матчу указывается температура не в ощущениях, а реальная. Если по правилам, то температура не достигает отметки -15. Вечером будет неприятно — обжигающий морозец. Мало приятного.

    Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено — осадков значимых не будет», — приводит слова Тишковца «Чемпионат».

    Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет 8 декабря в Москве, начало — в 19:00 мск.

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