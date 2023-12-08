«Локомотив»
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, в которых набрал 28 очков.
«Железнодорожники» на прошлой неделе добавили интриги, обыграв в столице «Зенит» — 3:1.
Коэффициенты матча Локомотив — Урал
Это был, пожалуй, лучший матч «Локомотива» в текущей кампании. Команда Михаила Галактионова красиво наказала действующего чемпиона.
Важно: два из трех мячей «Локомотив» забил уже после перерыва, отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян.
Беспроигрышная серия «Локомотива» составляет уже шесть матчей. Кроме того, в 12-ти предыдущих играх он потерпел лишь одно поражение.
И еще один
«Урал»
«Урал» находится на 12-й строчке, набрав 17 матчах 19 очков.
Клуб из Екатеринбурга очень бодро стартовал, успел побывать даже в топ-3, но потом что-то пошло не так.
«Урал» проиграл шесть из семи предыдущих матчей. Как ни странно, исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с «Краснодаром» (3:1). Вскоре после этого команда Виктора Гончаренко уступила «Пари НН».
Несмотря на ужасные результаты, в клубе, похоже, продолжают верить, что Гончаренко сможет исправить ситуацию.
«Урал» набрал лишь одно очко в шести предыдущих матчах РПЛ на выезде.
Прогноз и ставка
На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Урала» — за 4.45.
В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 2:2. Кроме того, они дважды встречались в рамках группового этапа Кубка России: в Москве выиграл «Локо» со счетом 2:1, в матч в Екатеринбурге завершился вничью в основное время — 0:0.
Скорее всего, на этот раз команда Галактионова уверенно обыграет забуксовавшего соперника.
Ставка — победа «Локомотива» с форой (-1,0) за 2.28.
Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Локомотива» в обоих таймах за 2.57.