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    «Локомотив» обыграет «Урала» с разницей минимум в два мяча?

    «Локомотив» — «Урал». Ставка (к. 2.57) и прогноз на чемпионат России 8 декабря 2023 года

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    Артем Дзюба
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против екатеринбургского «Урала» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Декабря 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, в которых набрал 28 очков.

    «Железнодорожники» на прошлой неделе добавили интриги, обыграв в столице «Зенит» — 3:1.

    Коэффициенты матча Локомотив — Урал

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  • 1.734.004.80Бонус$9500
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    Это был, пожалуй, лучший матч «Локомотива» в текущей кампании. Команда Михаила Галактионова красиво наказала действующего чемпиона.

    Все прогнозы на РПЛ

    Важно: два из трех мячей «Локомотив» забил уже после перерыва, отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян.

    Беспроигрышная серия «Локомотива» составляет уже шесть матчей. Кроме того, в 12-ти предыдущих играх он потерпел лишь одно поражение.

    И еще один полезный факт: «Локомотив» не набрал очков только в одном из девяти матчей на своем поле в рамках РПЛ.

    «Урал»

    «Урал» находится на 12-й строчке, набрав 17 матчах 19 очков.

    Клуб из Екатеринбурга очень бодро стартовал, успел побывать даже в топ-3, но потом что-то пошло не так.

    «Урал» проиграл шесть из семи предыдущих матчей. Как ни странно, исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с «Краснодаром» (3:1). Вскоре после этого команда Виктора Гончаренко уступила «Пари НН».

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    • Несмотря на ужасные результаты, в клубе, похоже, продолжают верить, что Гончаренко сможет исправить ситуацию.

    «Урал» набрал лишь одно очко в шести предыдущих матчах РПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Урала» — за 4.45.

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    В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 2:2. Кроме того, они дважды встречались в рамках группового этапа Кубка России: в Москве выиграл «Локо» со счетом 2:1, в матч в Екатеринбурге завершился вничью в основное время — 0:0.

    Скорее всего, на этот раз команда Галактионова уверенно обыграет забуксовавшего соперника.

    Ставка — победа «Локомотива» с форой (-1,0) за 2.28.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Локомотива» в обоих таймах за 2.57.

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    «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» обыграет «Урала» с разницей минимум в два мяча?
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