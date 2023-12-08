Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против екатеринбургского «Урала» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, в которых набрал 28 очков.

«Железнодорожники» на прошлой неделе добавили интриги, обыграв в столице «Зенит» — 3:1.

Коэффициенты матча Локомотив — Урал 1X2Новым игрокам 1.734.004.80Бонус$9500

Это был, пожалуй, лучший матч «Локомотива» в текущей кампании. Команда Михаила Галактионова красиво наказала действующего чемпиона.

Все прогнозы на РПЛ

Важно: два из трех мячей «Локомотив» забил уже после перерыва, отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян.

Беспроигрышная серия «Локомотива» составляет уже шесть матчей. Кроме того, в 12-ти предыдущих играх он потерпел лишь одно поражение.

И еще один полезный факт: «Локомотив» не набрал очков только в одном из девяти матчей на своем поле в рамках РПЛ.

«Урал»

«Урал» находится на 12-й строчке, набрав 17 матчах 19 очков.

Клуб из Екатеринбурга очень бодро стартовал, успел побывать даже в топ-3, но потом что-то пошло не так.

«Урал» проиграл шесть из семи предыдущих матчей. Как ни странно, исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с «Краснодаром» (3:1). Вскоре после этого команда Виктора Гончаренко уступила «Пари НН».

Несмотря на ужасные результаты, в клубе, похоже, продолжают верить, что Гончаренко сможет исправить ситуацию.

«Урал» набрал лишь одно очко в шести предыдущих матчах РПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Урала» — за 4.45.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью — 2:2. Кроме того, они дважды встречались в рамках группового этапа Кубка России: в Москве выиграл «Локо» со счетом 2:1, в матч в Екатеринбурге завершился вничью в основное время — 0:0.

Скорее всего, на этот раз команда Галактионова уверенно обыграет забуксовавшего соперника.

Ставка — победа «Локомотива» с форой (-1,0) за 2.28.

Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Локомотива» в обоих таймах за 2.57.