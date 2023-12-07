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    Сергеев: Перед «Локомотивом» чуть-чуть приболел, но сейчас выздоровел и готов помогать команде

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    Нападающий «Зенит» Иван Сергеев рассказал о своем состоянии после краткосрочной болезни. Футболист уже готов выйти в ближайшем матче «сине-бело-голубых» с «Пари НН».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Прошла ли моя болезнь? Да, сейчас всё отлично, перед "Локомотивом" чуть-чуть приболел, но сейчас выздоровел и готов помогать команде в предстоящей игре.

    "Пари НН" — неудобный соперник, они действительно мало пропускают. И в первом круге была тяжёлая игра, и сейчас будет тяжёлая. Потому что мы идём после двух поражений, нужно будет реабилитироваться.

    "Нижний", бывает, забирает очки у нас, но мы попытаемся сделать всё по максимуму. Самое главное — победить. Думаю, тренерский штаб нам об этом и скажет», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

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    • В нынешнем сезоне Сергеев провел 14 матчей за команду из Санкт-Петербурга в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

    «Зенит» сыграет с «Пари НН» 9-го декабря в рамках очередного тура РПЛ. Начало встречи — в 19:45 мск.

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