Сергеев: Перед «Локомотивом» чуть-чуть приболел, но сейчас выздоровел и готов помогать команде

Нападающийрассказал о своем состоянии после краткосрочной болезни. Футболист уже готов выйти в ближайшем матче «сине-бело-голубых» с

«Прошла ли моя болезнь? Да, сейчас всё отлично, перед "Локомотивом" чуть-чуть приболел, но сейчас выздоровел и готов помогать команде в предстоящей игре.

"Пари НН" — неудобный соперник, они действительно мало пропускают. И в первом круге была тяжёлая игра, и сейчас будет тяжёлая. Потому что мы идём после двух поражений, нужно будет реабилитироваться.

"Нижний", бывает, забирает очки у нас, но мы попытаемся сделать всё по максимуму. Самое главное — победить. Думаю, тренерский штаб нам об этом и скажет», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Сергеев провел 14 матчей за команду из Санкт-Петербурга в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Зенит» сыграет с «Пари НН» 9-го декабря в рамках очередного тура РПЛ. Начало встречи — в 19:45 мск.