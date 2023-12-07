Почеттино назвал заслуженной победу «МЮ» над «Челси»

Главный тренер «Челси»прокомментировал поражение от(1:2) в 15-м туре АПЛ.

«Соперник заслужил победу. Начало матча получилось тяжелым. "МЮ" проявил огромную энергию.

Мы играли в воскресенье, имея на один день меньше на подготовку. Возможно, нам было трудно начать игру так, как мы хотели. Нам удалось создать достаточно моментов.

Мы начали второй тайм очень хорошо, но потом пропустили, после чего уже было сложно отыграться.

Такую игру нелегко оценить, потому что у "МЮ" есть еще один день на восстановление. Нам не хватало энергии и возможности изменить игру. Это была проблема, но подобное иногда случается.

Нам нужно восстановить всех игроков и повысить наш уровень. Это время по-настоящему конкурентной борьбы, и нам нужны игроки, которые помогут и предоставят решение для повышения нашего уровня», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.