Газзаев назвал главную проблему календаря РПЛ

Известный тренервысказался по поводу составления календаряна следующий сезон.

«Сейчас мы проводим 18 туров, а во второй части чемпионата — всего лишь 12. Почему до начала чемпионата нельзя было два тура перенести на весеннюю часть? Тогда не было бы никаких проблем. Команды бы спокойно готовились к чемпионату.

Надо было продумать календарь чемпионата. Команда полтора месяца будет готовиться ради 12-и туров? Мне кажется, что это надо учесть при подготовке к следующему сезону чемпионата», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ после 17 туров.