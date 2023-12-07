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    Газзаев назвал главную проблему календаря РПЛ

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    Известный тренер Валерий Газзаев высказался по поводу составления календаря РПЛ на следующий сезон.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Сейчас мы проводим 18 туров, а во второй части чемпионата — всего лишь 12. Почему до начала чемпионата нельзя было два тура перенести на весеннюю часть? Тогда не было бы никаких проблем. Команды бы спокойно готовились к чемпионату.

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    • Надо было продумать календарь чемпионата. Команда полтора месяца будет готовиться ради 12-и туров? Мне кажется, что это надо учесть при подготовке к следующему сезону чемпионата», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ после 17 туров.

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