Газзаев объяснил, почему возврат к системе «весна-осень» не поможет российскому футболу

Известный тренерраскритиковал призывы вернуться к системе «весна-осень» в российской Премьер-лиге.

«Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе "весна-осень". Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Ну и зачем к этому возвращаться?

Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

В ноябре 2002 года ЦСКА и "Спартак" на стадионе "Торпедо" провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...

Если проводить параллели с той встречей, сейчас "Ростов" и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь. Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все "прелести" системы "весна-осень".

При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен. Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».