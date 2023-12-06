ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянЦарукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5
  • 13:04
    • «Реал» приготовил новое контрактное предложение для Мбаппе
  • 12:52
    • Президент РПЛ: Есть вопросы по регламенту, нужны определенные изменения
  • 11:42
    • Клаудиньо может вернуться в Бразилию
    Все новости спорта

    Газзаев объяснил, почему возврат к системе «весна-осень» не поможет российскому футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Краснодар Спартак ЦСКА Динамо Ростов Локомотив РПЛ Футбол России
    Известный тренер Валерий Газзаев раскритиковал призывы вернуться к системе «весна-осень» в российской Премьер-лиге.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе "весна-осень". Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

    Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Ну и зачем к этому возвращаться?

    Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

    В ноябре 2002 года ЦСКА и "Спартак" на стадионе "Торпедо" провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...

    Если проводить параллели с той встречей, сейчас "Ростов" и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь. Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все "прелести" системы "весна-осень".

  • Силкин: Не понимаю, зачем вообще было переходить на формат «осень-весна»
  • Читайте по теме

    • При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен. Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико Асторга — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бартель — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры