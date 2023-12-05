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    Силкин: Не понимаю, зачем вообще было переходить на формат «осень-весна»

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    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об изменении формата проведения российской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Я просто не понимаю, зачем вообще было переходить на формат "осень-весна". Теперь нас лишили всех еврокубков, и зачем нам нужен такой формат? Для чемпионата мира сделали неплохие стадионы, но для болельщиков условий нет. Например, в Нидерландах есть обогрев с крыши стадионов, тёплые сиденья, а в России такого нет.

    Например, Беларусь попробовала перейти на новый формат, но у них не пошло это дело, и вернулись к старому. По телевизору даже мяча не видно, а на самом поле и отскок другой, всё иначе. Считаю, что сейчас тот момент, когда можно вернуться к тому, что было», — сказал Силкин Чемпионату.

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