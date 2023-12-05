Силкин: Не понимаю, зачем вообще было переходить на формат «осень-весна»

Экс-тренервысказался об изменении формата проведения российской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Я просто не понимаю, зачем вообще было переходить на формат "осень-весна". Теперь нас лишили всех еврокубков, и зачем нам нужен такой формат? Для чемпионата мира сделали неплохие стадионы, но для болельщиков условий нет. Например, в Нидерландах есть обогрев с крыши стадионов, тёплые сиденья, а в России такого нет.

Например, Беларусь попробовала перейти на новый формат, но у них не пошло это дело, и вернулись к старому. По телевизору даже мяча не видно, а на самом поле и отскок другой, всё иначе. Считаю, что сейчас тот момент, когда можно вернуться к тому, что было», — сказал Силкин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что матчи 18-го тура РПЛ в случае переноса пройдут весной 2024 года.