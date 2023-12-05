Матчи 18-го тура РПЛ в случае переноса пройдут весной 2024 года

Президент РПЛрассказал высказался о возможном переносе матчей 18-го тура.

Ранее сообщалось, что РПЛ пока не собирается переносить матчи 18-го тура.

«Если из-за мороза матч не состоится, то он будет перенесен на весну. Общее собрание и бюро исполкома РФС определят дату.

Есть резервная дата — 22 мая, она была определена в начале сезона. Но через общее собрание лиги и бюро исполкома РФС можно вносить корректировки, определить другую дату с учетом того, что такая ситуация и в Кубке России, и по календарю есть возможность вносить изменения», — приводит слова Алаева ТАСС.

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.