Карпин: Зачем было играть? Приведите хоть один аргумент

Главный тренервысказал о решении не переносить матч 17-го тура РПЛ с(0:2), несмотря на сильнейший снегопад в Москве.

«Сегодня в Москве, насколько я знаю, минус 6 градусов. Морозы настолько окрепли, что невозможно было играть? Можно было спокойно перенести матч и провести его в понедельник на нормальном газоне. У меня вопрос — зачем надо было проводить эту игру в снегопад? Пускай кто-то ответит, приведет мне хоть один аргумент. Зачем? Возник форс-мажор — как говорят, такого снегопада не было в столице 70 лет. В чем проблема перенести матч из-за форс-мажора? Даже к 20:00 уже не было такого снегопада.

Это ко мне вопрос? Я не знаю, что написано в регламенте и кто принимал это решение. Поэтому после игры и задал вопрос, пытаясь выяснить, чье это решение. Причем за полчаса до начала игры, по словам сотрудников РПЛ, судья склонялся к переносу матча. В РПЛ согласовали с Матч ТВ, МВД и остальными ответственными организациями перенос на следующий день на 17.00. Что произошло за эти 30 минут? Кто-то принял решение, если судья говорит, что это не он. И еще раз — зачем?» — цитирует Карпина Sport24.