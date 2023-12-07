«Фулхэм» разбил «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» уступил «Борнмуту»

В матче 15-го тура английской Премьер-лигив родных стенах разгромилсо счетом 5:0.

Авторами дублей стали Алекс Ивоби и Рауль Хименес, а также гол на счету Тома Кэрни.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Ноттингем Форест 5:0 Голы: 1:0 Алекс Айуоби (30'), 2:0 Рауль Хименес (34'), 3:0 Рауль Хименес (54'), 4:0 Алекс Айуоби (74'), 5:0 Томас Кейрни (86') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Олуватосин Адарабиойо, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон (Фоде Балло-Туре, 76'), Жоау Палинья (Саша Лукич, 79'), Томас Кейрни, Андреас Перейра, Виллиан (Гарри Уилсон, 63'), Алекс Айуоби (Bobby Decordova-Reid, 76'), Рауль Хименес (Винисиус Карлос, 79') Ноттингем Форест: Одиссеас Влаходимос, Харри Тоффоло, Фелипе (Мусса Ньякат, 76'), Николас Домингес (Морган Гиббз-Уайт, 46'), Каллум Хадсон-Одои (Данило, 58'), Ибраим Сангаре (Ryan Yates, 46'), Орел Мангала, Ола Эйна, Дивок Ориги (Крис Вуд, 58'), Энтони Эланга, Murillo Предупреждение: Ryan Yates (76')

Победа позволила «Фулхэму» набрать 18 очков и подняться на двенадцатое место. У «Ноттингема» осталось 13 пунктов и шестнадцатая строчка.

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В параллельной игре «Борнмут» на выезде неожиданно оказался сильнее «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Победу гостям принесли точные удары Маркоса Сенеси и Киффера Мура.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Борнмут 0:1 Гол: 0:1 Маркос Сенеси (25') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джоэл Уорд (Уилл Хьюз, 69'), Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл (Натаниэл Клайн, 29'), Крис Ричардс, Джеффри Шлупп (Науиру Ахамада, 69'), Хефферсон Лерма (Жан-Филипп Матета, 86'), Майкл Олисе, Одсонн Эдуард, Джордан Айю Борнмут: Нето, Милош Керкез, Маркос Сенеси, Илья Забарный, Адам Смит, Льюис Кук, Райан Кристи, Доминик Соланке (Киффер Мур, 88'), Энтойн Семеньо (Маркус Таверньер, 62'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 62'), Луис Синистерра (Данго Уаттара, 79') Предупреждения: Одсонн Эдуард (45'), Маркос Сенеси (53'), Илья Забарный (63'), Данго Уаттара (84')

«Борнмут» набрал 16 очков и поднялся на 15-е место. У «Кристал Пэласа» 16 пунктов и 14-я позиция.