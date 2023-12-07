Полузащитник «Палмейраса» подтвердил информацию о возможном переходе в «Зенит»

Ранее появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за Артура 18 миллионов евро.
«Предложение действительно поступило. Мы все еще изучаем его. Мне нужно посмотреть, что будет лучше для меня, моей семьи и "Палмейраса".
Решение зависит от менеджеров и моих представителей, они занимаются этим вопросом», — приводит слова 25-летнего вингера UOL.
Transfermarkt оценивает стоимость Артура в 10 миллионов евро.
В 2023 году Артур провел за «Палмейрас» 51 матч, забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.