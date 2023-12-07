Полузащитник «Палмейраса» подтвердил информацию о возможном переходе в «Зенит»

Атакующий полузащитник «Палмейраса»сообщил, что получил предложение от

Ранее появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за Артура 18 миллионов евро.

«Предложение действительно поступило. Мы все еще изучаем его. Мне нужно посмотреть, что будет лучше для меня, моей семьи и "Палмейраса".

Решение зависит от менеджеров и моих представителей, они занимаются этим вопросом», — приводит слова 25-летнего вингера UOL.

Transfermarkt оценивает стоимость Артура в 10 миллионов евро.

В 2023 году Артур провел за «Палмейрас» 51 матч, забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.