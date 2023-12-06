Клаудиньо может вернуться в Бразилию

может покинутьво время зимней паузы в чемпионате России.

В подписании Клаудиньо заинтересован «Интернасьонал».

«Да, это возможно», — сказал агент футболиста Луис Фернандо Гарсия, слова которого приводит Ge Globo.

Трансфер Клаудиньо хочет оформить кандидат в президенты «Интернасьонала» Роберто Мело.

Президентские выборы в бразильском клубе состоятся 9 декабря.

Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 20 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел 17 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.