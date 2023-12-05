Агент Ренана: Не знаю, хочет ли Роберт играть за «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита», высказался о возможном уходе игрока из санкт-петербургского клуба.

Ранее появилась информация, что Ренан вернется в «Коринтианс», откуда летом 2024 года перейдет в клуб из Европы.

«Мы не ведем никаких консультаций по Ренану. Еще рано.

Хочет ли он продолжать выступать за "Зенит"? Пока не знаю», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в чемпионате России четыре матча.

Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в девять миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что неназванный европейский клуб готов заплатить за Ренана 25 миллионов евро.