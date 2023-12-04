Ренан вернется в «Коринтианс»

Защитникпокинетво время зимней паузы в чемпионате России.

По информации E Gool, бразильский футболист станет игроком «Коринтианса».

При этом источник уточняет, что Роберт перейдет в клуб из Сан-Паулу на правах аренды.

Предполагается, что летом 2024 года Ренан будет продан в один из европейских клубов.

Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года на правах свободного агента. До этого он выступал за «Коринтианс».

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в чемпионате России четыре матча.

Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что неназванный европейский клуб готов заплатить за Ренана 25 миллионов евро.