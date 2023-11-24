«Зенит» близок к покупке полузащитника «Палмейраса»

Атакующий полузащитник «Палмейраса»близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает UOL, петербуржцы готовы заплатить за 25-летнего игрока 18 миллионов евро. Ранее СМИ писали, что сине-бело-голубые предложили за трансфер бразильца 12 миллионов.

По информации источника, нападающий уже получил предложение от «Зенита». Первым же, кто связался с Артуром по поводу возможного перехода, был полузащитник питерцев Клаудиньо, который играл с ним в одном бразильском клубе до переезда в Россию.

В нынешнем сезоне Арутр провел 55 матчей за «Палмейрас» во всех турнирах. Нападающий забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.