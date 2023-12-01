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    «Зенит» получил предложение по Ренану на 25 млн евро

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    Защитник Роберт Ренан может покинуть «Зенит» во время зимней паузы в чемпионате России.

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    По информации Time do Povo, неназванный европейский клуб готов выкупить 20-летнего бразильца за 25 миллионов евро.

    Источник при этом отмечает, что из-за сложностей, связанных с переводом финансовых средств, Ренан сначала может отправиться в «Коринтианс», а уже оттуда в Европу.

    Это единственная возможность «Зенита» получить деньги в случае перехода игрока в европейскую команду.

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    • Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате России четыре матча.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в восемь миллионов евро.

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