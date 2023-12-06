Гвардиола раскритиковал известных экспертов АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити»признался, что его раздражают высказывания известных экспертов АПЛ

«Гари Невилл знает, как трудно бывает, иначе он бы выиграл четыре АПЛ подряд в лучшие времена "Манчестер Юнайтед". Но он не делал этого.

Возможно, они обвиняют нас в самоуспокоенности, потому что они в "МЮ" сами чувствовали самоуспокоенность.

Мика Ричардс не выигрывал четыре АПЛ подряд, а Джейми Каррагер не выиграл ни одного титула. Никогда, никогда. Этого никогда не случалось.

Когда мы теряем очки, люди говорят: "Вы теряете очки в матчах с 'Ливерпулем', 'Челси' и 'Тоттенхэмом' — какая катастрофа". Это "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — чего люди ожидают? Чтобы мы набрали 120 очков и были на 20 впереди?

За семь лет я много раз это слышал. Если мы не выигрываем, это самоуспокоенность. Если мы проигрываем в полуфинале, у нас нет характера», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Календарь и таблица РПЛ

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров.