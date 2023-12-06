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    Гвардиола раскритиковал известных экспертов АПЛ

    Футбол Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Тоттенхэм
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что его раздражают высказывания известных экспертов АПЛ Гари Невилла и Джейми Каррагера.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Гари Невилл знает, как трудно бывает, иначе он бы выиграл четыре АПЛ подряд в лучшие времена "Манчестер Юнайтед". Но он не делал этого.

    Возможно, они обвиняют нас в самоуспокоенности, потому что они в "МЮ" сами чувствовали самоуспокоенность.

    Мика Ричардс не выигрывал четыре АПЛ подряд, а Джейми Каррагер не выиграл ни одного титула. Никогда, никогда. Этого никогда не случалось.

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    • За семь лет я много раз это слышал. Если мы не выигрываем, это самоуспокоенность. Если мы проигрываем в полуфинале, у нас нет характера», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров.

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