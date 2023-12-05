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    Гендиректор «Пари НН»: Я обязан поддержать Юрана

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    Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о взаимодействии с главным тренером нижегородского клуба Сергеем Юраном.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я ко всем людям адаптируюсь очень быстро. Мы познакомились в первый же день, когда меня назначили. Посмотрели друг другу в глаза, пожали руки, помолчали. Всё всё поняли, кто чем будет заниматься. И уже на следующий день мы с Сергеем Николаевичем перешли на ты. Он попросил, чтобы не было официоза. Серёжа, Давид — побежали, делаем.

    И я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто. Он главный тренер. Понятно, что есть директор, совет директоров наверху, но он отвечает за результат команды. Если его не поддержать, какой смысл вообще всем этим заниматься?» — сказал Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

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