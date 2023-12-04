Семшов покинул пост главного тренера «Чайки»

сообщила об уходес поста главного тренера первой команды.

«Футбольный клуб "Чайка" и главный тренер команды Игорь Семшов прекращают сотрудничество по взаимному согласию сторон», — говорится в заявлении клуба из Песчанокопского.

Под руководством Семшова, который возглавлял «Чайку» с 19 декабря 2022 года, команда провела 32 матча, одержала 13 побед, потерпела 10 поражений и девять раз сыграла вничью.

Вместе с Семшовым «Чайку» также покинул тренерский штаб Семшова.

Имя нового главного тренера ФК «Чайка» будет озвучено позднее.

«Чайка» выступает во Второй лиге. Клуб из Песчанокопского занимает шестое место в группе Золото после 18 туров.