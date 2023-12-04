Личка: Для нас это была золотая победа

Главный тренерподвел итоги матча 17-го тура РПЛ против(1:0).

«Отличные впечатления. Для нас это была золотая победа. Соперник сильный, организованный, дисциплинированный, хорошо играет сзади и переходит в контратаки. Нам было тяжело, но рады, что мы забили первыми. В последних шести матчах соперники не забивали "Рубину" ни мяча. Хотелось бы выиграть 4:0, но со сложным соперником такая победа очень ценная. Очень важные три очка для нас. Мы не умеем так хорошо играть с соперником, у которого обороняются 9 футболистов. С "Зенитом" и ЦСКА где-то играть полегче, потому что соперник тоже хочет играть в футбол, больше свободных зон», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (25 баллов).