Представитель Дзюбы: Артем имеет полное право не отвечать на вопросы журналистов

, представитель нападающего «Локомотива», объяснил, почему игрок продолжает игнорировать журналистов.

«Я считаю, Артем максимально уважительно и корректно ведет себя с вашими коллегами в микст‑зоне в последнее время. И ваши слова о том, что он совсем перестал общаться с журналистами, — это не совсем так.

Время от времени он дает интервью клубной пресс‑службе, с корреспондентом "Матч ТВ" Александром Бедаревым вот вчера практически в прямом эфире пообщался (смеется). В общем, из информационного поля Артем не выпадает.

А что касается микст‑зоны, то там Артем максимально корректен, как в этот раз: он позитивно отказался от интервью в микст‑зоне. Без скандалов, "Санта‑Барбары" и так далее. Артем имеет на это полное право. Это его решение, которое нужно уважать.

А то уже начинают придумывать какую‑то ерунду, якобы он специально всё это делает, повторяет про бойкоты и так далее. Фантазия у коллег на грани фантастики», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».