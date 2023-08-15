Слуцкий о конфликте Дзюбы с журналистом: 19-летний дебил работает для болельщиков

Известный тренервысказался о скандальной ситуации с участием нападающего «Локомотива», который угрожал журналисту.

После игры с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Нидерландах журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что там это невозможно. В Нидерландах даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…

Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».