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    Слуцкий о конфликте Дзюбы с журналистом: 19-летний дебил работает для болельщиков

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    Известный тренер Леонид Слуцкий высказался о скандальной ситуации с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который угрожал журналисту.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    После игры с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

    «Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

    Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Нидерландах журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что там это невозможно. В Нидерландах даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…

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    • Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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