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    Нагельсман: Сборная Германии хочет превзойти всех в своей группе

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа финальной части Евро-2024.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Сборная Германии сыграет с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

    «Очень интересная группа, в которой мы хотим превзойти всех. Это будет очень хороший старт против Шотландии в Мюнхене. Остальные игры также будут захватывающими. Это не группа смерти, а очень хорошая группа. Первая игра уже будет ключевой.

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    • Я тренировал несколько игроков из Венгрии, знаю, на что они способны. Венгрия играет в очень интересный футбол. Со Швейцарией это уже будет небольшое дерби против соседа», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

    Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.

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