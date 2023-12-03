Нагельсман: Сборная Германии хочет превзойти всех в своей группе

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал итоги жеребьевки группового этапа финальной части Евро-2024.

Сборная Германии сыграет с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

«Очень интересная группа, в которой мы хотим превзойти всех. Это будет очень хороший старт против Шотландии в Мюнхене. Остальные игры также будут захватывающими. Это не группа смерти, а очень хорошая группа. Первая игра уже будет ключевой.

Я тренировал несколько игроков из Венгрии, знаю, на что они способны. Венгрия играет в очень интересный футбол. Со Швейцарией это уже будет небольшое дерби против соседа», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.