Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024

Завершилась церемония жеребьевки финальной стадии Евро-2024.

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Нидерланды, Австрия, Франция, Победитель стыковых матчей — Путь A (Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия)

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыковых матчей — Путь B (Израиль, Исландия, Босния, Украина)

Группа F: Турция, Победитель стыковых матчей — Путь C (Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан), Португалия, Чехия

Матчи чемпионата Европы состоятся в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.