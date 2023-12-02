Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Нидерланды, Австрия, Франция, Победитель стыковых матчей — Путь A (Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия)
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыковых матчей — Путь B (Израиль, Исландия, Босния, Украина)
Группа F: Турция, Победитель стыковых матчей — Путь C (Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан), Португалия, Чехия
Матчи чемпионата Европы состоятся в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.
Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.