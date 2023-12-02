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    Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024

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    Завершилась церемония жеребьевки финальной стадии Евро-2024.

    Евро-2024
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    Евро-2024

    Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

    Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

    Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

    Группа D: Нидерланды, Австрия, Франция, Победитель стыковых матчей — Путь A (Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия)

    Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыковых матчей — Путь B (Израиль, Исландия, Босния, Украина)

    Группа F: Турция, Победитель стыковых матчей — Путь C (Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан), Португалия, Чехия

  • Жеребьевка Евро-2024. Онлайн
  • Итоги жеребьевки чемпионата Европы 2024 года: когда матчи, кто с кем играет
  • Сегодня

    • Матчи чемпионата Европы состоятся в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

    Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.

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