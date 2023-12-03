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    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли результативную ничью

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:3 (2:1), обзор голов

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    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ сыграли 3:3. По ходу матча «шпоры» дважды отыгрывались.

    Деян Кулушевски
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    Деян Кулушевски

    На шестой минуте счет открыл Сон Хын Мин с передачи Деяна Кулушевски.

    Через три минуты кореец срезал мяч в собственные ворота.

    На 31-й минуте Фил Фоден вывел горожан вперед. Ему ассистировал Хулиан Альварес.

    «Тоттенхэм» смог отыграться в середине второго тайма. Гол на счету Джовани Ло Сельсо. Аргентинец забивает второй матч подряд.

    На 81-минуте Джек Гриллиш снова выводит вперед команду Гвардиолы.

    Но 90-й минуте «шпоры» опять отыгрываются. Точный удар на счету Деяна Кулушевски.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:3
    Голы: 0:1 Son Heung-Min (6'), 1:1 Son Heung-Min (автогол) (9'), 2:1 Филип Фоден (31'), 2:2 Джовани Ло Чельсо (69'), 3:2 Джек Грилиш (81'), 3:3 Деян Кулушевски (90') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол (Натан Аке, 87'), Мануэль Аканджи, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Филип Фоден (Рико Льюис, 73'), Хулиан Альварес (Матео Ковачич, 87'), Жереми Доку (Джек Грилиш, 52'), Эрлинг Холанд Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Бен Дэвис, Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон (Jamie Donley, 90'), Ив Биссума (Ришарлисон, 87'), Джовани Ло Чельсо (Оливер Скипп, 79'), Педро Порро, Бриан Хиль (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 46'), Son Heung-Min, Эмерсон Роял Предупреждения: Родриго Эрнандес (34'), Дестини Удоджи (38'), Джек Грилиш (61'), Педро Порро (74'), Йошко Гвардиол (84'), Деян Кулушевски (90 + 2'), Эрлинг Холанд (90 + 5'), Эмерсон Роял (90 + 5')

    «Манчестер Сити» пока на третьем месте с 30 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Тоттенхэм» занимает пятую позицию с 27-ю.

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