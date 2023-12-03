«Вильярреал» хочет подписать украинского вратаря «Реала»

Вратарьможет покинуть мадридскийво время январского трансферного окна.

По информации OK Diario, Лунина хочет подписать «Вильярреал», руководство которого недовольно игрой нынешних голкиперов команды.

При этом «Вильярреал» надеется приобрести украинца уже зимой, несмотря на то, что у «Реала» сейчас тоже есть проблемы с вратарями.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что для 24-летнего голкипера этот сезон станет последним в «Королевском клубе».

Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в пять миллионов евро.