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    «Вильярреал» хочет подписать украинского вратаря «Реала»

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    Вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» во время январского трансферного окна.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    По информации OK Diario, Лунина хочет подписать «Вильярреал», руководство которого недовольно игрой нынешних голкиперов команды.

    При этом «Вильярреал» надеется приобрести украинца уже зимой, несмотря на то, что у «Реала» сейчас тоже есть проблемы с вратарями.

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    • Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что для 24-летнего голкипера этот сезон станет последним в «Королевском клубе».

    Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в пять миллионов евро.

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