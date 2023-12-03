«Вильярреал» хочет подписать украинского вратаря «Реала»

Андрей Лунин Фото: globallookpress.com
По информации OK Diario, Лунина хочет подписать «Вильярреал», руководство которого недовольно игрой нынешних голкиперов команды.
При этом «Вильярреал» надеется приобрести украинца уже зимой, несмотря на то, что у «Реала» сейчас тоже есть проблемы с вратарями.
Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что для 24-летнего голкипера этот сезон станет последним в «Королевском клубе».
Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в пять миллионов евро.