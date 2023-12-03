«Лилль» — «Мец»: счет матча 2:0 (2:0), обзор голов

В матче 14-го турапобедил на своем полесо счетом 2:0.

На 29-й минуте гости заработали пенальти. Его взялся исполнять Симон Элизор, но оказался неточен.

На 45+1 минуте бывший полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи вывел «Лилль» вперед.

А на 45+5 минуте Жонатан Дэвид реализовал 11-метровый и сделал счет 2:0 в пользу «догов».

В начале второго тайма полузащитник «Меца» Ламин Камара снова не забил пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Метц 2:0 Голы: 1:0 Юсуф Язиджи (45 + 2'), 2:0 Джонатан Дэвид (пенальти) (45 + 6') Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос, Лени Йоро, Алешандро Рибейро, Габриэль Гудмундссон, Набиль Бенталеб (Бенжамен Андре, 56'), Эдон Жегрова (Ишем Ферра, 88'), Юсуф Язиджи (Хакон-Арнар Харальдссон, 70'), Реми Кабелла, Анхель Гомес, Джонатан Дэвид (Айюб Буадди, 88') Метц: Александр Укиджа, Матьё Юдоль, Фали Канде, Исмаэль Траоре, Коффи Куао (Joseph N'Duquidi, 11'), Чейх Сабали (Papa Amadou Diallo, 74'), Абли Джаллоу, Денли Жан Жак, Симон Элизор (Бенджамин Тетте, 74'), Ламин Камара (Jean N'Guessan, 90'), Kevin Van Den Kerkhof (Йоэль Асоро, 46')

«Лилль» после 14-ти туров занимает четвертое место с 26 очками. «Мец» (16) — десятый.