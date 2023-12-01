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    Романцев стал советником «Пари НН»

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    Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев принял приглашение стать советником клуба «Пари НН».

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса будет помогать развивать клуб "Пари НН".

    Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками.

    Очень полезно для всех и во всех смыслах. Команда получила важные советы, СМИ — ответы на вопросы, в том числе и позицию великого тренера на острые темы. А болельщики ощутили чувство нужности и важности.

    Олег Иванович согласился принять приглашение на роль советника и наставника нашего клуба. Вместе мы сила!» — написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

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