Полузащитник «Реала» Пас: Забить за «сливочных» в таком матче — это мечта!

Полузащитникподелился эмоциями от 1-го гола за «сливочных» в Лиге чемпионов.

«Забить за "Реал" в таком матче — это мечта! В моменте со взятием ворот "Наполи" я не знал, что делаю. Я просто что есть силы ударил по мячу, а когда он влетел в ворота — я на мгновение потерял рассудок.

Академия мадридского "Реала" — одна из лучших в мире, если не самая лучшая. Я очень, очень горжусь, что являюсь её воспитанником», — приводит слова Паса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Реал» обыграл «Наполи» (4:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Пас провел 4 матча за «сливочных» во всех турнирах и забил один гол.