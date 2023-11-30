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    Полузащитник «Реала» Пас: Забить за «сливочных» в таком матче — это мечта!

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    Полузащитник «Реала» Николас Пас поделился эмоциями от 1-го гола за «сливочных» в Лиге чемпионов.

    Николас Пас
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    Николас Пас

    «Забить за "Реал" в таком матче — это мечта! В моменте со взятием ворот "Наполи" я не знал, что делаю. Я просто что есть силы ударил по мячу, а когда он влетел в ворота — я на мгновение потерял рассудок.

    Академия мадридского "Реала" — одна из лучших в мире, если не самая лучшая. Я очень, очень горжусь, что являюсь её воспитанником», — приводит слова Паса журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что «Реал» обыграл «Наполи» (4:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Пас провел 4 матча за «сливочных» во всех турнирах и забил один гол.

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