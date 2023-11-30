«Реал» — «Наполи»: счет матча 4:2 (2:1), обзор голов

Матч группы С между мадридскими итальянскимзавершился победой «сливочных» со счетом 4:2.

На 9-й минуте счет открыл нападающий гостей Джованни Симеоне с передачи Джованни Ди Лоренцо.

Спустя две минуты Родриго сравнял счет после паса Браима Диаса.

На 22-й минуте Джуд Беллингем вывел «Реал» вперед. Ему ассистировал Давид Алаба.

«Наполи» смог сравнять счет сразу после перерыва. Гол на счету Андре Замбо-Ангисса.

Но нынешняя команда Карло Анчелотти все равно взяла три очка. Героем матча на 84-й минуте стал молодой аргентинец Нико Пас, который появился на поле в середине второго тайма.

А на 90+4 минуте Хоселу установил окончательный счет — 4:2.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Реал Мадрид — Наполи 4:2 Голы: 0:1 Джованни Симеоне (9'), 1:1 Родриго (11'), 2:1 Джуд Беллингхэм (22'), 2:2 Андре Замбо Ангисса (47'), 3:2 Nicolas Paz Martinez (84'), 4:2 Хоселу (90 + 4') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Ферлан Менди (Начо Фернандес, 87'), Федерико Вальверде, Тони Кроос, Даниель Себальос (Хоселу, 57'), Джуд Беллингхэм, Браим Диас (Nicolas Paz Martinez, 65'), Родриго (Лукас Васкес, 87') Наполи: Алекс Мерет, Жуан Жесус (Алессандро Дзаноли, 87'), Натан, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 65'), Станислав Лоботка (Джакомо Распадори, 87'), Андре Замбо Ангисса, Джованни Симеоне (Виктор Осимхен, 46'), Маттео Политано (Йенс-Люс Каюсте, 78') Предупреждения: Пётр Зелиньски (49'), Йенс-Люс Каюсте (90')

«Реал» имеет теперь 15 очков в пяти матчах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Наполи» с семью очками занимает второе место в группе С.