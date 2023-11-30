Нагельсманн — лучший тренер мира до 40 лет по версии FourFourTwo

Юлиан Нагельсманн Фото: globallookpress.com
Первое место в рейтинге занял наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.
В тройку попали рулевой «Спортинга» Рубен Аморим и коуч сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo:
- 1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
- 2. Рубен Аморим («Спортинг»)
- 3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
- 4. Венсан Компани («Бернли»)
- 5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)
- 6. Вилл Стилл («Реймс»)
- 7. Уэйн Руни («Бирмингем»)